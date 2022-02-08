Пожарная безопасность пожилых граждан – забота каждого!
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Уважаемые жители г. Бобруйска! Трагическая обстановка с пожарами и гибелью на них людей сложилась с приходом 2022 года. Практически ежедневно гибнут люди. По статистике виновниками и жертвами пожаров становятся в основном пенсионеры.
Чаще всего избежать трагедии помогают автономные пожарные извещатели (свето - звуковое устройство), установленные в жилых комнатах, на лестничных маршах в подъездах или с выводом на улицу в частных жилых домах.
Убедительно просим обратить внимание на своих родственников - граждан пожилого возраста и инвалидов, оказать им помощь в замене элементов питания в пожарных извещателях, либо в установке пожарных извещателей.
Берегите себя и своих близких!
администрации Первомайского района
г. Бобруйска.
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