Пожарная безопасность пожилых граждан – забота каждого!

Уважаемые жители г. Бобруйска! Трагическая обстановка с пожарами и гибелью на них людей сложилась с приходом 2022 года. Практически ежедневно гибнут люди. По статистике виновниками и жертвами пожаров становятся в основном пенсионеры.

Чаще всего избежать трагедии помогают автономные пожарные извещатели (свето - звуковое устройство), установленные в жилых комнатах, на лестничных маршах в подъездах или с выводом на улицу в частных жилых домах.

Убедительно просим обратить внимание на своих родственников - граждан пожилого возраста и инвалидов, оказать им помощь в замене элементов питания в пожарных извещателях, либо в установке пожарных извещателей.

Берегите себя и своих близких!

Управление социальной защиты

администрации Первомайского района

г. Бобруйска.