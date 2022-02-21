Пожарная безопасность для людей с ограниченными возможностями

Пожарная безопасность для инвалидов по зрению

Зрение позволяет людям ориентироваться в окружающем пространстве. Когда человек лишен возможности видеть, то он попадает в группу риска, поскольку он не может визуально оценить опасное расстояние до открытого огня при приготовлении пищи или до электрообогревателя. А для людей недавно потерявших зрение опасность возрастает в разы.

Слепой человек может определить, что начался пожар, только по запаху гари и теплу. Он не может точно определить, где начался пожар, где находится источник возгорания. Небольшое возгорание, которое с легкостью может потушить здоровый человек, слепой или слабовидящий человек не в состоянии потушить, и возгорание быстро разгорается в смертельный пожар.

Потеря зрения усложняет эвакуацию при пожаре. А обезопасить инвалида в общественных местах, таких как офисы, гостиницы или больницы крайне сложно — не во всех общественных местах имеются тактильные указатели пути эвакуации, в результате чего человек теряет драгоценные минуты на поиск пути эвакуации и может погибнуть из-за дыма и отравляющих веществ.

В случае пожара Вам помогут следующие рекомендации:

Если для ориентации в пространстве и для передвижения Вы используете трость, то она всегда должна быть рядом с вами — и дома, и на работе. Желательно, чтобы запасная трость была в наборе, подготовленном к эвакуации. Если Вы носите контактные линзы, то на случай пожара желательно иметь запасной вариант (обычные очки), поскольку Вы не сможете быстро надеть контактные линзы. Расстановка мебели в квартире не должна мешать Вашему передвижению. Коридоры в доме не захламлены, чтобы по ним можно было беспрепятственно пройти. Желательно, чтобы квартира была оборудована пожарной сигнализацией. Чем быстрее Вы узнает о пожаре, тем больше у Вас будет времени для эвакуации и тем больше шансов у Вас будет спастись. Вы должны уметь выйти на ощупь из квартиры. При сильном задымлении в квартире Вам, возможно, придется передвигаться на четвереньках, а это сильно дезориентирует. Потренируйтесь эвакуироваться из квартиры на четвереньках. При сильном задымлении закройте органы дыханья мокрой тканью. Проверьте, насколько легко Вы можете открыть запоры дверей и окон. Если при передвижении Вам помогает собака-поводырь, то она должна быть натренирована на действия в случае пожара. Животное может разволноваться и повести себя неадекватно во время пожара. У собаки должен быть надежный поводок и ошейник — это поможет уверенно управлять животным. Всегда держите рядом с собой сотовый телефон. Он должен быть рядом с постелью ночью и даже в ванне, когда Вы принимаете душ. Это поможет Вам в чрезвычайной ситуации быстро связаться с пожарными, даже если Вы будете отрезаны огнем от городского телефона. Ваши родные и коллеги по работе должны точно знать, как Вам помочь при эвакуации.

Пожарная безопасность для людей с нарушением слуха

Наиболее важным фактором для людей с нарушением слуха в случае пожара является своевременное оповещение об опасности. Многие полагаются на членов семьи, что они сообщат, когда зазвенит дверной звонок или когда зазвонит телефон или когда зазвучит пожарная сигнализация. Но во время пожара другие люди не могут быть надежным источником оповещения об опасности. Слышащие члены семьи из-за дыма, возможно, не смогут своевременно оповестить спящего инвалида по слуху. Может случиться и так, что во время пожара плохо слышащий человек будет дома один и не услышит криков соседей о пожаре и он не сможет своевременно эвакуироваться. А у глухонемых инвалидов возникает еще и проблема вызова пожарной охраны.

Следующие рекомендации помогут Вам в случае пожара:

Если Вы используете слуховой аппарат, постарайтесь, чтобы он всегда находился не далее расстояния вытянутой руки от Вас. Особенно ночью. Желательно, чтобы ваша квартира была оборудована вибрационной и световой пожарной сигнализацией. Установите вибрационный пожарный датчик в постели под подушкой. Чем быстрее Вы узнает о пожаре, тем больше у Вас будет времени для эвакуации и тем больше шансов спастись. Проверьте, насколько легко Вы можете открыть запоры дверей и окон. Всегда держите рядом с собой сотовый телефон (коммуникационное устройство). Это поможет Вам в чрезвычайной ситуации быстро связаться с пожарными, даже если Вы будете отрезаны огнем от городского телефона. Сообщите соседям и коллегам по работе, как Вам помочь при эвакуации — в большинстве случаев они просто должны вас своевременно оповестить о пожаре.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска».