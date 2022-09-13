Пожар в садовом товариществе «Ландыш»
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Вечером 9 сентября в службу МЧС поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом товариществе «Ландыш» Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района. Происходило открытое горение дома, создалось плотное задымление. В результате пожара обуглены стропила чердачного помещения, поврежден фронтон. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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