Пожар в Панкратовичах. Огнем уничтожена внушительная часть дома

7 сентября в 23.15 поступило сообщение в Бобруйский ГРОЧС о пожаре в деревне Панкратовичи Ковалевского с-совета Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило открытое горение 3-х хозяйственных построек. Хозяйка находилась на улице. Усилия спасателей были брошены не только на тушение построек, но и на безопасность ближайших строений. В результате интенсивной борьбы с огнем, спасатели вскоре объявили ликвидацию.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие по всей площади в летней кухне, бане и сарае, имущество в летней кухне, обуглены стены и потолок в бане и сарае. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: к пожару может привести не только неосторожное обращение с огнем, но и использование ветхой электропроводки, неисправных электроприборов, самодельных обогревателей. Помните, в случае обнаружения пожара, немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.