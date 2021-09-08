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Происшествия

Пожар в Панкратовичах. Огнем уничтожена внушительная часть дома

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Пожар в Панкратовичах. Огнем уничтожена внушительная часть дома

7 сентября в 23.15 поступило сообщение в Бобруйский ГРОЧС  о пожаре в деревне Панкратовичи Ковалевского с-совета Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило   открытое горение 3-х хозяйственных построек. Хозяйка находилась на улице. Усилия спасателей были брошены не только на тушение построек, но и на безопасность ближайших строений. В результате интенсивной борьбы с огнем, спасатели вскоре объявили ликвидацию.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие по всей площади в летней кухне, бане и сарае, имущество в летней кухне, обуглены стены и потолок в бане и сарае.  Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: к пожару может привести не только неосторожное обращение с огнем, но и использование ветхой электропроводки, неисправных электроприборов, самодельных обогревателей. Помните, в случае обнаружения пожара, немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.

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