Пожар в киоске на улице Батова

19 ноября в начале восьмого вечера в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного киоска по улице Батова в Бобруйске. О случившемся сообщила прохожая. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из киоска. Киоск был закрыт на замок (время работы с 9.00 до 17.00). В результате пожара повреждено 2 квадратных метра потолка и 1 квадратный метр стены киоска, закопчено имущество (продукты питания). Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – аварийный режим работы электрооборудования. По факту пожара проводится проверка. Окончательную причину предстоит установить специалистам.

Елена Кричко, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.