Пожар в доме на Рогачевской

17 октября в 18.02 поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома Бобруйске по улице Рогачевской.
Жительница дома, пенсионерка, заметив задымление на втором этаже, сообщила об этом своей дочери. Та в свою очередь набрала спасателям и сообщила о беде. Прибывшие спасатели быстро справились с очагом возгорания, не дав пламени уничтожить жилище. Пенсионерка в тот момент находилась на улице. В результате пожара повреждено перекрытие между первым и вторым этажом, имущество в доме, закопчены стены и потолок в доме на втором этаже.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: если вы обнаружили возгорание в квартире или в доме и не способны с ним справиться подручными средствам - немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС