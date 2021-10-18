Пожар в доме на Рогачевской

17 октября в 18.02 поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома Бобруйске по улице Рогачевской.

Жительница дома, пенсионерка, заметив задымление на втором этаже, сообщила об этом своей дочери. Та в свою очередь набрала спасателям и сообщила о беде. Прибывшие спасатели быстро справились с очагом возгорания, не дав пламени уничтожить жилище. Пенсионерка в тот момент находилась на улице. В результате пожара повреждено перекрытие между первым и вторым этажом, имущество в доме, закопчены стены и потолок в доме на втором этаже.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы обнаружили возгорание в квартире или в доме и не способны с ним справиться подручными средствам - немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС