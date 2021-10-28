Пожар в деревне Мочулки

Утром, 27 октября поступило сообщение спасателям о пожаре жилого дома в деревне Мочулки Глушанского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Хозяин на месте отсутствовал, со слов соседей вышел самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы обнаружили возгорание в квартире или в доме и не способны с ним справиться подручными средствам - немедленно покидайте место ЧС и звоните 101 или 112.