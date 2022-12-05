Пожар случился в гараже на улице Новокрайней
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3 декабря в 9.20 тревожный голос женщины сообщил о пожаре частного гаража по улице Новокрайняя в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходило открытое горение гаража, создалось плотное задымление. Со слов хозяйки, внутри никого нет.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Повреждена стропильная система в чердачном помещении гаража, имеется прогар в перекрытии, поврежден сайдинг на фронтоне гаража. Спасено: дом, гараж, имущество в гараже и беседка. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
МЧС напоминает: в случае пожара звоните по 101 или 112.
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