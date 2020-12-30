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Происшествия

Пожар произошел в цехе на “Белшине”

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Пожар произошел в цехе на “Белшине”

Сегодня в 10.23 в ЦОУ ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании резиносмесителя в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин по ул. Минское шоссе в Бобруйске. До прибытия подразделений МЧС из цеха самостоятельно эвакуировались 40 работников.

"Над резиносмесителем сработала спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения. В результате загорания повреждено 2 погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы технологической установки", - отметили в МЧС.

Технологический процесс предприятия не нарушен, приостановлена работа резиносмесителя. Пострадавших нет.

Загорание локализовано в 10.40, ликвидировано в 10.52. Причина загорания устанавливается.

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