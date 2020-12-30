Пожар произошел в цехе на “Белшине”
38 0
Сегодня в 10.23 в ЦОУ ПАСО-7 Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании резиносмесителя в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин по ул. Минское шоссе в Бобруйске. До прибытия подразделений МЧС из цеха самостоятельно эвакуировались 40 работников.
"Над резиносмесителем сработала спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения. В результате загорания повреждено 2 погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы технологической установки", - отметили в МЧС.
Технологический процесс предприятия не нарушен, приостановлена работа резиносмесителя. Пострадавших нет.
Загорание локализовано в 10.40, ликвидировано в 10.52. Причина загорания устанавливается.
также
-
Сотрудники Бобруйской охраны задержали эмоциональную хулиганку (видео)
-
Пожар произошел в цехе на “Белшине”
-
В Бобруйске под колеса автомобиля попал ребенок
-
В Бобруйске женщина с новорожденным ребенком выпали из окна многоэтажки
-
За прошедшую неделю в Бобруйске произошел один пожар