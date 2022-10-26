Пожар повредил более 170 древних статуй-монолитов на острове Пасхи в Чили

Лесной пожар на острове Пасхи в Чили, который произошел в начале октября, повредил по меньшей мере 177 древних статуй-монолитов, прославивших остров во всем мире. Об этом заявили в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эксперты смогли предварительно оценить ущерб от пожара во время исследовательской миссии, которая проходила на острове Пасхи с 17 по 21 октября под руководством директора регионального отделения ЮНЕСКО в Чили Клаудии Урибе. Сейчас перед специалистами стоит задача определить необходимые действия для устранения последствий пожара.

В сообщении ЮНЕСКО говорится, что моаи - каменные монолитные статуи на острове Пасхи - являются "несравненным культурным наследием, завораживающим весь мир". Сам же Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) - один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным Национальной лесной корпорации Чили, огонь распространился примерно на 240 га, повредив растительность острова и археологическое наследие.