Пожар на улице Рокоссовского

28 февраля 2022 года в 22.22 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире девятиэтажного дома на улице Рокоссовского. О случившемся сообщили соседи. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС на площадке второго этажа наблюдалось сильное задымление.

Работниками МЧС в коридоре собственной квартиры обнаружена и вынесена на свежий воздух пенсионерка 1962 года рождения, которая передана бригаде скорой медицинской помощи. Хозяйка квартиры не пострадала.

В результате пожара в коридоре уничтожен шкаф, закопчены стены и потолок в квартире.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС сообщает: самая распространенная причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Основная причина гибели людей на пожарах — непотушенная сигарета. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Установите автономный пожарный извещатель (АПИ). Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям