Пожар на улице Минской. Виновата стиральная машина?

В начале шестого вечера 5 сентября в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Минской случился пожар. Загорелась стиральная машина.

74-летняя хозяйка загрузила стиральную машину, выбрала режим и нажала кнопку старт. Пока домашняя помощница справлялась с поставленной задачей, пенсионерка ушла на улицу по другим, не менее важным делам…

Квартира не была оборудована автономным пожарным извещателем… Пожар обнаружила случайная прохожая. Женщина торопилась в школу на родительское собрание. Проходя вдоль дома, в окне первого этажа увидела пламя внутри кухни, о чем и сообщила спасателям по телефону «112». По прибытии к месту вызова подразделений МЧС выход дыма из окна квартиры не наблюдался.

В результате пожара в кухне повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

К слову.

Одной из основных причин возникновения пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования запрещается:

— оставлять без присмотра включенные электроприборы (за исключением оборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра);

— перегружать электрическую сеть;

— пользоваться поврежденными (неисправными) розетками.

Возьмите себе за правило и приучите близких – уходя из дома, или укладываясь спать, отключать все электроприборы, кроме холодильника, от сети. Своим престарелым родственникам, сделайте специальные таблички или наклейки на двери, напоминающие о необходимых действиях. Затраченное на безопасность минимальное время поможет сэкономить Вам большие материальные потери, в случае возникновения пожара, а главное – обезопасит Вас и Ваших близких от огненной беды.

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям