Пожар на улице лесной: в Бобруйске горела баня

Ночью 29 ноября бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани по улице Лесной в Бобруйске.

По прибытию спасателей к месту пожара происходило открытое горение блока хозяйственных построек (баня, сарай), хозяин находился в доме. Усилиями работников МЧС удалось спасти от пожара рядом находящийся жилой дом.

В результате пожара уничтожен сарай, повреждена кровля бани по всей площади, стены и перекрытие бани по всей площади. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Евгений Товстик Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.