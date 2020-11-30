Пожар на улице лесной: в Бобруйске горела баня
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Ночью 29 ноября бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани по улице Лесной в Бобруйске.
По прибытию спасателей к месту пожара происходило открытое горение блока хозяйственных построек (баня, сарай), хозяин находился в доме. Усилиями работников МЧС удалось спасти от пожара рядом находящийся жилой дом.
В результате пожара уничтожен сарай, повреждена кровля бани по всей площади, стены и перекрытие бани по всей площади. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Евгений Товстик Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.
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