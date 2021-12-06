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Происшествия

Пожар на улице Бахарова. Пострадавших нет

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Пожар на улице Бахарова. Пострадавших нет

4 декабря в 11.24 в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о загорании в жилом доме по улице Бахарова.

По прибытию подразделений МЧС наблюдался выход дыма из-под кровли дома, создалось плотное задымление в чердачном помещении.

Спасатели не допустили распространения пожара,
возгорание было ликвидировано. В результате пожара обуглена стена в чердачном помещении, повреждено чердачное перекрытие.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: установите в жилых комнатах дома или квартиры пожарные извещатели. Они помогут при задымлении оповестить вас и ваших соседей громким сигналом, тем самых спасут жизнь и имущество от пожара.

Берегите себя и своих близких. Телефон МЧС 101 и 112.

Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

 

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