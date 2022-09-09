Пожар на улице 1 Мая

8 августа в 17.57 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице 1 Мая.

В результате пожара повреждены перекрытия, имущество, закопчены стены и потолок в доме. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из предполагаемых – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: перед началом отопительного сезона подготовьте печи заранее, прочистите дымоход, заделайте трещины, установите предтопочный лист из негорючих материалов. Подойдут также цементная или плиточная основа. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.

Елена Кричко,

старший инспектор

сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям