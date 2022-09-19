Пожар на Пушкина
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15 сентября в 06-13 по телефону 112 поступило сообщение о пожаре жилого дома барачного типа в Бобруйске по улице Пушкина.
По прибытии подразделений МЧС к месту пожара происходило выход дыма из-под кровли. Дом жилой барачного типа, одноэтажный, деревянный, 9-ти квартирный. Хозяин квартиры №5 на момент пожара отсутствовал.
Спасатели справились с огненной стихией. В результате пожара повреждено имущество в квартире, стены, частично перекрытие. Пострадавших нет. Причина ЧС выясняется.
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