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Происшествия

Пожар на Пушкина

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Пожар на Пушкина

15 сентября в 06-13 по телефону 112 поступило сообщение о пожаре жилого дома барачного типа в Бобруйске по улице Пушкина.

По прибытии подразделений МЧС к месту пожара  происходило выход дыма из-под кровли. Дом жилой барачного типа, одноэтажный, деревянный, 9-ти квартирный. Хозяин квартиры №5 на момент пожара отсутствовал.

Спасатели справились с огненной стихией. В результате пожара повреждено имущество в квартире, стены, частично перекрытие. Пострадавших нет. Причина ЧС выясняется.

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