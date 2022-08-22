Пожар на Орловского

20 августа в 00.24 поступило сообщение спасателям о пожаре в квартире на улице Орловского в Бобруйске.

О пожаре сообщил сосед, обнаружив задымление. По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось горение в квартире, создалось плотное задымление. Пожар моментально ликвидировали. В результате огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает: курение в постели- прямой путь к гибели. Не прожигайте жизнь!