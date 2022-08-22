Пожар на Орловского
37 0
20 августа в 00.24 поступило сообщение спасателям о пожаре в квартире на улице Орловского в Бобруйске.
О пожаре сообщил сосед, обнаружив задымление. По прибытии первых подразделений МЧС наблюдалось горение в квартире, создалось плотное задымление. Пожар моментально ликвидировали. В результате огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в квартире. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
МЧС напоминает: курение в постели- прямой путь к гибели. Не прожигайте жизнь!
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
12 пьяных водителей и 53 бесправника задержаны за выходные в Могилёвской области
-
Пожар на Орловского
-
В Кричевском районе работница похищала с зерносклада зерно и удобрения
-
Горела баня в садовом товариществе «Радуга»
-
Отправляющийся пассажирский поезд в Быхове наехал на упавшую с перрона на железнодорожные пути женщину