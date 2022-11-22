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Происшествия

Пожар на Дунаевского

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Пожар на Дунаевского

21 ноября в 11.24 в центр оперативного управления  Бобруйского ГРОЧС женщина сообщила о пожаре частной хозяйственной постройки на 1-м переулке Дунаевского в Бобруйске. 

Менее чем через минуту подразделения отправились на место ЧС. По прибытии происходило горение хозяйственной постройки открытым пламенем. Хозяева находились на улице, с их слов внутри никого нет. Прибывшие спасатели не дали пламени распространиться на жилой дом вблизи пожара.

В результате огнем повреждено чердачное помещение, кровля. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей,  теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает: в зимний период уделите особое внимание безопасности отопительных элементов.

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