Пожар хозяйственной постройки в Бобруйском районе

2 ноября в 2.54 поступило сообщение спасателям о пожаре хозяйственной постройки в поселке Брожа Брожского сельсовета Бобруйского района.

По прибытию подразделений МЧС наблюдалось открытое горение хозяйственного строения местного лесхоза. Спасатели быстро справились с пожаром, в результате которого уничтожена кровля и перекрытие, повреждено и частично уничтожено имущество внутри здания.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара - немедленно сообщите об этом в МЧС по телефонам 101 или 112. Назовите точный адрес и что горит (дом, балкон, автомобиль, сарай).

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС