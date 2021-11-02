Пожар хозяйственной постройки в Бобруйском районе
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2 ноября в 2.54 поступило сообщение спасателям о пожаре хозяйственной постройки в поселке Брожа Брожского сельсовета Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС наблюдалось открытое горение хозяйственного строения местного лесхоза. Спасатели быстро справились с пожаром, в результате которого уничтожена кровля и перекрытие, повреждено и частично уничтожено имущество внутри здания.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара - немедленно сообщите об этом в МЧС по телефонам 101 или 112. Назовите точный адрес и что горит (дом, балкон, автомобиль, сарай).
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС
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