Пожар дома тушили в Осиповичах
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По информации МЧС, 12 февраля около 4.20 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Королева. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение кровли и внутри дома.
В результате пожара повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
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