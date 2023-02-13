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Происшествия

Пожар дома тушили в Осиповичах

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Пожар дома тушили в Осиповичах

По информации МЧС, 12 февраля около 4.20 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Королева. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение кровли и внутри дома.

В результате пожара повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

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