Пожар дома тушили в Осиповичах

По информации МЧС, 12 февраля около 4.20 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на ул. Королева. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение кровли и внутри дома.

В результате пожара повреждена кровля, внутренняя отделка и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.