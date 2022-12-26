Пожар дома на Ванцетти

24 декабря в 3.23 от местной жительницы поступило сообщение о пожаре частного дома на улице Ванцетти.

По прибытии первых подразделений МЧС происходил выход дыма из фронтона дома. Хозяева находились на улице.

В результате пожара обуглены стены, потолок веранды, повреждено имущество, прогар в перекрытии, в жилой комнате оплавлен потолок, закопчены стены. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: в отопительный период будьте кране осторожны при эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов.