Пожар бани в деревне Борки

7 ноября в 4.50 утра поступило сообщение спасателям о пожаре бани в деревне Борки Глушанского сельсовета Бобруйского района.

На момент прибытия первых подразделений МЧС баня уже полностью была охвачена огнем. Хозяйка находилась на улице. Огонь угрожал соседним строениям, в том числе жилому дому. Спасатели ликвидировали пожар, в результате которого огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в бане. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если у вас начинается пожар, и вы не в силах справится подручными средствам с пламенем, незамедлительно покидайте место ЧС. Помогите также выбраться своим близким. Отойдите на безопасное расстояние и звоните в МЧС по телефонам 101 или 112. Назовите точный адрес и что горит (дом, балкон, автомобиль, сарай т.д.).

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС