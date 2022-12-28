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Поздравления с наступающим Новым годом прислали белорусские полярники

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Поздравления с наступающим Новым годом прислали белорусские полярники

Поздравления с наступающим Новым годом прислали белорусские полярники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

От имени участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции ее начальник Алексей Гайдашов прислал поздравление с наступающим Новым, 2023-м годом.

Команда 15-й Белорусской антарктической экспедиции передала поздравления с Новым годом и Рождеством коллективу НАН Беларуси. "Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья и мирного неба, большого счастья и много позитива, воплощения в жизнь новых научных идей и прорывных открытий. Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома любовь и уважение, благополучие и согласие, тепло и уют", - говорится в поздравлении.

В этом году в Антарктиду отправились 12 человек под руководством опытного полярника - руководителя антарктических экспедиций Алексея Гайдашова. В составе экспедиции - научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Института природопользования, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам), БГУ, Белгидромета и других организаций страны.

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