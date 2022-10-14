Мамы и бабушки принимали поздравения с Днем матери во Дворце искусств

День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за заботливые и ласковые руки. В канун самого доброго и светлого праздника, Дня матери, 13 октября 2022 года в фойе 2-го этажа Дворца искусств состоялся праздничный концерт «Нет выше звания, чем мама!».

С праздником всех присутствующих мам и бабушек творческими номерами поздравили и порадовали солисты Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра песни «Шина-най» Валерия Шикуть, Анастасия Яблонская, Анастасия Моисеева и Ксения Цурбелева, участники образцового музыкального театра «Слуги трёх муз» Елизавета Манько и Алина Фалькович, Карина Ридевская, вокальная студия «Star Kids», студия современного танца «Expression» и гость программы Кирилл Кныш – воспитанник отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания учреждения социальной защиты «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска». Дорогие мамы! Пусть ваши лица устают только от улыбок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши дети будут послушны, а мужья внимательны. Будьте любимы своими детьми. Пусть ваш домашний очаг украшают уют, достаток, любовь.

С праздником!