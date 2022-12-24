Поздравление с Рождеством Христовым

Дорогие жители Могилевщины!

Рад поздравить всех, кто отмечает католическое Рождество Христово, с великим, светлым и радостным праздником!

В эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем - чувство единения от приобщения к вековым традициям. Этот семейный праздник всем нам напоминает, как важно жить в мире, любви и взаимопонимании.

Дорогие земляки!

Пусть благодатная сила Рождества сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности, с честью и достоинством решать любые задачи.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и рождественской радости!

С уважением,

Председатель Могилевского А.М.Исаченко

областного исполнительного комитета