Поздравление с Рождеством Христовым
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Дорогие жители Могилевщины!
Рад поздравить всех, кто отмечает католическое Рождество Христово, с великим, светлым и радостным праздником!
В эти дни все мы ощущаем особый душевный подъем - чувство единения от приобщения к вековым традициям. Этот семейный праздник всем нам напоминает, как важно жить в мире, любви и взаимопонимании.
Дорогие земляки!
Пусть благодатная сила Рождества сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности, с честью и достоинством решать любые задачи.
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и рождественской радости!
С уважением,
Председатель Могилевского А.М.Исаченко
областного исполнительного комитета
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