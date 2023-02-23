Поздравление председателя Бобруйского городского исполнительного комитета

Дорогие бобруйчане! Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!

От имени городского исполнительного комитета примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь.

23 февраля – праздник мужественных, решительных, сильных и твердых духом защитников Отечества, тех, кто строит будущее нашей страны, продолжает ее славные традиции, бережет суверенность и независимость.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем солдат, ветеранов, совершивших великий подвиг – разгром немецко-фашистских войск. И потому наша главная обязанность сегодня – сохранить мир и согласие в обществе и на земле, научить молодое поколение беззаветно служить Родине.

В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во благо Отчизны! И пусть всегда над нами будет ясное мирное небо!

Игорь Кисель, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета