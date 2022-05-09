Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие бобруйчане!

Сердечно поздравляю вас с праздником, который подарил нам мир, ­счастье и благополучие, – с Днем Великой Победы!

Сколько бы лет ни отделяло нас от Великой Отечественной войны, ее страшные, трагические события глубокой скорбью отзываются в наших сердцах.

Бобруйское гетто, в котором были уничтожены более двадцати тысяч евреев, концентрационный лагерь в Бобруйской крепости «Дулаг-131», ставший настоящей фабрикой смерти, – эти и многие другие места трагедий – вечное напоминание о человеческой боли, нечеловеческой агрессии и жестокости.

Мы безмерно горды величием духа наших отцов, дедов и прадедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян ­пеплом сожженных деревень.

С особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам – всем, кто в страшные военные годы приближал Великую Победу. Земной вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны, для укрепления ее независимости, для благополучной и мирной жизни грядущих поколений.

Достойно пройдя дорогами войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и лишения, вы оставили нам ценнейшее наследство – историческую память и веру в безграничные силы нашего народа.

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. В Год исторической памяти наша главная обязанность – сохранить правду о самой страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении своей Родине наших предков, о героическом подвиге белорусского народа.

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям Бобруйска здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над нашей страной!

Александр СТУДНЕВ,

председатель Бобруйского

городского

исполнительного

комитета