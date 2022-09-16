Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем народного единства
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Уважаемые жители города Бобруйска! От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с Днем народного единства!
17 сентября – это праздник, который объединяет всех нас. Это символ гордости за нашу великую Родину, за наших предков, за нашу независимость.
В истории Беларуси много страниц, хранящих память тех времен, когда благодаря единению и силе духа нашего народа отстаивалась целостность и суверенитет Отечества, а благодаря общей ответственности поднимались из руин города, восстанавливалась промышленность.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, связь поколений.
Убежден, что наши сплоченность, чувство гражданского долга и взаимопомощь помогут достичь поставленных целей, решить стратегические задачи и смело смотреть в будущее.
Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия, заботы о ближнем!
С праздником, бобруйчане! С Днем народного единства!