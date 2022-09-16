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2022-й - Год исторической памяти

Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем народного единства

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Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем народного единства

Уважаемые жители города Бобруйска! От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с Днем народного единства!

17 сентября – это праздник, который объединяет всех нас. Это символ гор­дости за нашу великую Родину, за наших предков, за нашу независимость.

В истории Беларуси много страниц, хранящих память тех времен, когда благодаря единению и силе духа нашего народа отстаивалась целостность и суверенитет Отечества, а благодаря общей ответственности поднимались из руин города, восстанавливалась промышленность.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, связь поколений.

Убежден, что наши сплоченность, чувство гражданского долга и взаимопо­мощь помогут достичь поставленных целей, решить стратегические задачи и смело смотреть в будущее.

Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия, за­боты о ближнем!

С праздником, бобруйчане! С Днем народного единства!

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