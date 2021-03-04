Поздравление Александра Студнева

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел города Бобруйска!

От имени городского исполнительного комитета поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем милиции!

Этот день объединяет всех, кому дорога судьба страны, кто стоит на страже безопасности нашего государства, кто своим трудом укрепляет мощь и авторитет нашей Родины.

Жизнь подтвердила, что ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия защищенности и спокойствия жителей.

Выражаю благодарность личному составу органов внутренних дел города Бобруйска за самоотверженную службу. Мы гордимся вами, настоящими патриотами Беларуси!

Уверен, что вы и в дальнейшем будете решительно противостоять любым нарушениям закона, вызовам современности, проявляя лучшие качества – мужество, героизм, справедливость, честность и принципиальность.

Глубокая признательность и благодарность ветеранам, тем, кто многие годы достойно и самоотверженно служил Отечеству, воспитал достойную смену профессионалов.

Пусть же в ваших милицейских буднях будет меньше происшествий, а поддержка, душевное тепло и забота родных и близких помогают выдерживать все сложности службы!

Крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.