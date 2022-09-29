Поздравление начальника УВД с Днем образования патрульно-постовой службы

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем образования патрульно-постовой службы!
Ваши подразделения занимают особое место в системе органов внутренних дел, ведь вы выполняете одну из самых важных задач: ежедневно на высоком уровне обеспечиваете порядок на улицах наших городов. Во многих случаях именно наряды ППСМ первыми приходят на помощь людям, а зачастую самого факта присутствия в общественном месте милиционера достаточно для спокойствия граждан и их уверенности в собственной безопасности.
Выражаю особую признательность ветеранам, чей жизненный опыт и навыки, которые вы передаете молодому поколению правоохранителей, являются для нас примером. Кроме того, искренне благодарю семьи сотрудников органов внутренних дел за их поддержку, понимание и терпения!
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо нашей Родины – Республики Беларусь!
С праздником!
Начальник УВД
Могилевского облисполкома
генерал-майор милиции И.В.Щербаченя