Поздравление начальника УВД с Днем образования патрульно-постовой службы

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем образования патрульно-постовой службы!

Ваши подразделения занимают особое место в системе органов внутренних дел, ведь вы выполняете одну из самых важных задач: ежедневно на высоком уровне обеспечиваете порядок на улицах наших городов. Во многих случаях именно наряды ППСМ первыми приходят на помощь людям, а зачастую самого факта присутствия в общественном месте милиционера достаточно для спокойствия граждан и их уверенности в собственной безопасности.

Выражаю особую признательность ветеранам, чей жизненный опыт и навыки, которые вы передаете молодому поколению правоохранителей, являются для нас примером. Кроме того, искренне благодарю семьи сотрудников органов внутренних дел за их поддержку, понимание и терпения!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо нашей Родины – Республики Беларусь!

С праздником!

Начальник УВД

Могилевского облисполкома

генерал-майор милиции И.В.Щербаченя