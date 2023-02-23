Поздравление командования и личного состава военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов
11 0
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Бобруйского гарнизона и жители Бобруйска! Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. И гордимся нашими земляками!
Самое ценное, что есть в жизни каждого, – это мир, спокойствие и стабильность, поэтому этот праздник имеет богатую историю. Защита своего дома и своей страны – первый и естественный долг каждого гражданина. Для всех, кто сегодня несет воинскую службу или в будущем пополнит армейские ряды, всегда остаются актуальными такие понятия, как честь и преданность своей Родине.
Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия, счастья, мира и добра.
Алексей Березовский,
военный комиссар
города Бобруйска,
Бобруйского, Глусского
и Кировского районов,
полковник