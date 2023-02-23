Поздравление командования и личного состава военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов

Уважаемые ветераны Великой Отечест­венной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Бобруйского гарнизона и жители Бобруйска! Примите искренние поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Рес­публики Беларусь!

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов. И гордимся нашими земляками!

Самое ценное, что есть в жизни каждого, – это мир, спокойствие и стабильность, поэтому этот праздник имеет богатую историю. Защита своего дома и своей страны – первый и естественный долг каждого гражданина. Для всех, кто сегодня несет воинскую службу или в будущем пополнит армейские ряды, всегда остаются актуальными такие понятия, как честь и преданность своей Родине.

Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия, счастья, мира и добра.

Алексей Березовский,

военный комиссар

города Бобруйска,

Бобруйского, Глусского

и Кировского районов,

полковник