Поздравление Деда Мороза может заказать любой желающий на сайте Беловежской пущи
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Страна готовится к встрече Нового года. Площади начинают украшать ёлками, а главный символ праздника уже ждёт гостей в Беловежской пуще!
Белорусский Дед Мороз скоро распахнёт двери своей усадьбы. Но ещё до отправления первого поезда в резиденцию сказочного персонажа любой желающий может пообщаться с ним в режиме онлайн. Главный Волшебник страны с 1 декабря готовит поздравления по скайпу – годится любой повод, от дня рождения до рождения ребенка или повышения по службе. Записаться можно на сайте Национального парка «Беловежская пуща».
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