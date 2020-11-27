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Поздравление Деда Мороза может заказать любой желающий на сайте Беловежской пущи

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Поздравление Деда Мороза может заказать любой желающий на сайте Беловежской пущи

Страна готовится к встрече Нового года. Площади начинают украшать ёлками, а главный символ праздника уже ждёт гостей в Беловежской пуще! 

Белорусский Дед Мороз скоро распахнёт двери своей усадьбы. Но ещё до отправления первого поезда в резиденцию сказочного персонажа любой желающий может пообщаться с ним в режиме онлайн. Главный Волшебник страны с 1 декабря готовит поздравления по скайпу – годится любой повод, от дня рождения до рождения ребенка или повышения по службе. Записаться можно на сайте Национального парка «Беловежская пуща».

ont.by

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