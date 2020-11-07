Поздравление Александра Студнева, председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, с Днем Октябрьской революции

В Республике Беларусь 7 ноября является государственным праздником, что свидетельствует о значимости этой даты для нашего общества. Более ста лет назад Великий Октябрь стал символом преобразований, трудового героизма, достижений во всех сферах жизни. Для нашей страны события той поры открыли путь к национальному самоопределению и собственной государственности.

Сохранив и преумножив лучшие достижения советской эпохи, наше суверенное белорусское государство идет собственным путем развития. Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений - главные факторы консолидации белорусского общества.

Уверен, сохранив принципы миролюбия и добрососедства, уважение к человеку труда, мы сможем обеспечить стабильность и процветание родного города, страны.

Искренне желаю здоровья, оптимизма, новых трудовых свершений и благополучия.­