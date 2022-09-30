Повысят ли зарплату педагогам и что будет с учителями частных учреждений образования

– Со стороны отраслевого министерства звучали обещания поднять зарплату учителям с нового учебного года. Как сейчас обстоят дела с оплатой труда педагогов?

– С 1 января в два раза увеличен размер единовременной выплаты на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск. Учителям и преподавателям, выполняющим функции классного руководителя или куратора учебной группы, установлена надбавка в размере 100% базовой ставки. Продолжается рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии она выросла с 198 до 210 рублей. С 1 сентября ее размер составил 211 рублей, с 1 ноября она поднимается еще на рубль.

Также с 1 сентября воспитателям и их помощникам установлена надбавка за работу в отрасли. Для воспитателей дошкольного образования она составила 20% от оклада, для помощников воспитателя в ряде учреждений дошкольного образования – 10%.