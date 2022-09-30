Повысят ли зарплату педагогам и что будет с учителями частных учреждений образования
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Об этом в канун профессионального праздника поговорил корреспондент с председателем ЦК Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяной Якубович.
– Со стороны отраслевого министерства звучали обещания поднять зарплату учителям с нового учебного года. Как сейчас обстоят дела с оплатой труда педагогов?
– С 1 января в два раза увеличен размер единовременной выплаты на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск. Учителям и преподавателям, выполняющим функции классного руководителя или куратора учебной группы, установлена надбавка в размере 100% базовой ставки. Продолжается рост заработной платы работников бюджетной сферы за счет увеличения базовой ставки. В первом полугодии она выросла с 198 до 210 рублей. С 1 сентября ее размер составил 211 рублей, с 1 ноября она поднимается еще на рубль.
Также с 1 сентября воспитателям и их помощникам установлена надбавка за работу в отрасли. Для воспитателей дошкольного образования она составила 20% от оклада, для помощников воспитателя в ряде учреждений дошкольного образования – 10%.
– Со следующего года предполагается проведение централизованного экзамена. Чем обусловлены такие изменения?
– Система централизованного тестирования применяется уже 20 лет, и к ней все привыкли. Однако, несмотря на удобство, она не всегда позволяет увидеть абитуриента при отборе в вузы. Поэтому глава государства поставил задачу в ближайшее время выработать подходы и рассмотреть, что изменить к лучшему. Сейчас все заинтересованные стороны обсуждают этот вопрос и возможность наряду с ЦТ ввести централизованный экзамен. При этом учитывается мнение учащихся 11-х классов и их родителей, студентов 1-го курса, педработников, руководства учреждений образования.
– Ряд частных школ 1 сентября не открылись. Каковы основные причины этого и как профсоюз помогает оставшимся без работы учителям?
– Все школы к началу учебного года должны получить сертификат готовности. Некоторым частным учреждениям в нем было отказано по многим причинам. В частности, руководство не выполнило предписания МЧС и санитарно-эпидемиологических служб, отсутствует материально-техническая база для проведения учебных занятий, например, по физике, химии, биологии. Есть недостаток в инвентаре и средствах обучения. Ряд частных учреждений не получили государственную аккредитацию, которая дает им право выдавать документы об образовании. А, к примеру, в Пелясском детском саду – средней школе обучение велось на литовском языке, что противоречит Кодексу об образовании. Кстати, педагоги именно этого учреждения обратились в профсоюз с просьбой о трудоустройстве. Всем 33 работникам были предложены новые места.