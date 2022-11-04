Повысят ли в 2023 году налог на одну квартиру, рассказали в МНС

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, будет ли в 2023 году повышение налога на одну квартиру и на сколько, сообщает БЕЛТА.

Начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский недавно рассказал о сроках, способах уплаты транспортного налога за 2021 год, а также налога на недвижимость и земельного налога за 2022 год. Помимо этого, он затронул вопрос возможных изменений в 2023 году. В министерстве уточнили, что изменения происходят ежегодно - пересматриваются (в пределах уровня инфляции) размеры льгот, вычетов и иные показатели, установленные в рублевом выражении.

Андрей Ковалевский также отметил, что законопроектом, предусматривающим изменение Налогового кодекса, на 2023 год заложено незначительное увеличение (на 10%) размера расчетной стоимости одного квадратного метра жилья. "Сегодня этот размер составляет Br810 и в несколько раз меньше рыночной стоимости, - пояснили в МНС. - При расчетной стоимости Br810 за кв.м жилья налог за квартиру площадью 48,2 кв.м за 2022 год составит Br39,04. В случае увеличения расчетной стоимости на 10% (т.е. составит Br891) налог за такую же квартиру за 2023 год, который надо будет уплатить в 2024 году, составит Br42,95".