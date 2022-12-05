Повышены надбавки работникам сферы социального обслуживания

C 1 ноября работникам учреждений социального обслуживания повышены размеры надбавки. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты №73 от 23 ноября 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Данная надбавка работникам учреждений социального обслуживания установлена в дифференцированных размерах от 20% до 90% от базовой ставки с 1 января 2022 года. С 1 ноября надбавка увеличена социальным работникам, сиделкам, медицинским работникам (санитаркам, няням, младшим медицинским сестрам по уходу за больными и др.) на 10 процентных пунктов к действующему размеру, прочим работникам - на 5 процентных пунктов к действующему размеру.

Кроме этого, постановлением расширен круг получателей надбавки. Так, с 1 ноября указанная надбавка предусмотрена для работников домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства. Руководители и специалисты данных учреждений будут получать 30% от базовой ставки, прочие работники - 20% от базовой ставки. В результате заработная плата работников домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства за ноябрь в среднем увеличится на 6-10%.

В дальнейшем размер указанной надбавки будет увеличиваться пропорционально росту базовой ставки. Очередное повышение базовой ставки произойдет уже с 1 января 2023 года.

В ноябре - декабре 2022 года и в 2023 году на выплату надбавки планируется направить средства в размере Br92,5 млн. Таким образом, с учетом увеличения размеров надбавки, а также роста базовой ставки (6 раз в течение 2022 года) заработная плата работников сферы социального обслуживания за 2022 год увеличится в среднем на 21% и составит порядка Br960.