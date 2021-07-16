Повышенное внимание водителям мототранспорта уделит ГАИ с 15 по 26 июля

Республиканская профилактическая акция с целью пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, своевременного предупреждения ДТП с участием водителей двухколесных транспортных средств проходит с 15 по 26 июля в Могилевской области.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в этот период инспекторы ГАИ уделят повышенное внимание водителям мототранспорта. Будут проведены мероприятия среди представителей мотосообществ, объединений и клубов, в трудовых коллективах и непосредственно на дороге.

- Запланированы рейдовые мероприятия с использованием форм гласного, негласного и смешенного контроля за дорожным движением. Рейдовые группы будут пресекать нарушения ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявлять конструктивно измененный, незарегистрированный в установленном порядке мототранспорт. Также инспекторы ГАИ дадут разъяснения о порядке получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, о необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, о правилах безопасного поведения на дороге и ответственности за нарушения ПДД, - отметили в ГАИ.