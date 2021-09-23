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Профилактика

Повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с использованием электричества

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Повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с использованием электричества

Сегодня без электрической энергии немыслима жизнь современного человека. Электричество – наш верный помощник в труде и в быту, но оно становится опасным для жизни человека, если с ним неправильно и небрежно обращаться. К сожалению, из года в год повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с электротравматизмом по причине их неосведомлённости об опасности электрического тока. И зачастую они приводят к печальному исходу от действия поражающих факторов.

 

Так, 22 августа 2021 года малолетний ребенок, 2017 года рождения, находясь во дворе своего дома по улице Петрушени в агрогородке Синегово, Стародорожского района, Минской области прикоснулся к частично неизолированной скрутке кабеля, обеспечивающего электроснабжение насоса личной артезианской скважины, был смертельно травмирован электрическим током.

Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать элементарные требования техники безопасности и следовать правилам эксплуатации электрооборудования:

- не используйте электрические приборы с разбитым корпусом и поврежденной изоляцией провода;

- не приближайтесь к оборванным,  лежащим на земле проводам линий электропередачи на  расстояние менее 8 метров;

- не влезайте на опоры и не делайте набpосы на  провода линий электропередачи;

- не запускайте   бумажных    змеев    вблизи    линий электропередачи;

- не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в трансформаторные пункты и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;

-не открывайте двери распределительных  устройств в подвалах, подъездах жилых домов.

Вот почему так важно всем знать правила обращения с электрическими приборами и электропроводками, вовремя предупредить детей от опасной шалости вблизи электрических линий и подстанций, уметь обезопасить себя и других людей при обнаружении повреждения сети.

Уважаемые родители, убедительная просьба не используйте свои электроприборы с открытыми токоведущими частями, следите за своими детьми и разъясняйте им об опасности поражения электрическим током, ведь их жизнь это самое дорогое, что есть у нас.

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