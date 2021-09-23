Повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с использованием электричества

Сегодня без электрической энергии немыслима жизнь современного человека. Электричество – наш верный помощник в труде и в быту, но оно становится опасным для жизни человека, если с ним неправильно и небрежно обращаться. К сожалению, из года в год повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с электротравматизмом по причине их неосведомлённости об опасности электрического тока. И зачастую они приводят к печальному исходу от действия поражающих факторов.
Так, 22 августа 2021 года малолетний ребенок, 2017 года рождения, находясь во дворе своего дома по улице Петрушени в агрогородке Синегово, Стародорожского района, Минской области прикоснулся к частично неизолированной скрутке кабеля, обеспечивающего электроснабжение насоса личной артезианской скважины, был смертельно травмирован электрическим током.
Во избежание электрических травм необходимо строго соблюдать элементарные требования техники безопасности и следовать правилам эксплуатации электрооборудования:
- не используйте электрические приборы с разбитым корпусом и поврежденной изоляцией провода;
- не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров;
- не влезайте на опоры и не делайте набpосы на провода линий электропередачи;
- не запускайте бумажных змеев вблизи линий электропередачи;
- не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в трансформаторные пункты и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;
-не открывайте двери распределительных устройств в подвалах, подъездах жилых домов.
Вот почему так важно всем знать правила обращения с электрическими приборами и электропроводками, вовремя предупредить детей от опасной шалости вблизи электрических линий и подстанций, уметь обезопасить себя и других людей при обнаружении повреждения сети.
Уважаемые родители, убедительная просьба не используйте свои электроприборы с открытыми токоведущими частями, следите за своими детьми и разъясняйте им об опасности поражения электрическим током, ведь их жизнь это самое дорогое, что есть у нас.