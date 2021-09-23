Повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с использованием электричества

Сегодня без электрической энергии немыслима жизнь современного человека. Электричество – наш верный помощник в труде и в быту, но оно становится опасным для жизни человека, если с ним неправильно и небрежно обращаться. К сожалению, из года в год повторяются несчастные случаи с детьми, связанные с электротравматизмом по причине их неосведомлённости об опасности электрического тока. И зачастую они приводят к печальному исходу от действия поражающих факторов.

Так, 22 августа 2021 года малолетний ребенок, 2017 года рождения, находясь во дворе своего дома по улице Петрушени в агрогородке Синегово, Стародорожского района, Минской области прикоснулся к частично неизолированной скрутке кабеля, обеспечивающего электроснабжение насоса личной артезианской скважины, был смертельно травмирован электрическим током.