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Повторный открытый аукцион пройдет в Бобруйске

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Повторный открытый аукцион пройдет в Бобруйске

Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о проведении 19 августа 2022 г. повторного открытого аукциона по продаже изолированного помещения с инвентарным номером 710/D-57610 (магазин) и тепловой сети, расположенных по адресу: г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 55.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Аренда и услуги».

Продавец: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Аренда и услуги».

Начальная цена продажи снижена на 80% – 32 559, 30 руб.

Размер задатка – 3 255,93 руб.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Могилевская обл., Бобруйск, военный городок №2 «Ленгородок», здание штаба 2/19, кабинет 16, 23. Последний день приема заявлений и внесения задатка – 17 августа 2022 года до 13.00.

Контактная информация по телефонам: 8 (0225) 783280, 8 (029) 6513283, 8 (0225) 783259, 8 (0225) 680034, 8 (0225) 680033

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