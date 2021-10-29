Повелители «белой молнии». О десятилетнем спортсмене Даниле Колесниковиче

2:11 – с таким счетом я позорно проиграл партию в настольный теннис десятилетнему Даниле Колесниковичу. Хотя почему позорно? Я – любитель, который не держал ракетку уже несколько лет, а Даниил – воспитанник детско-юношеской спортивной школы №1, имеет первый юношеский разряд в этом виде спорта и совсем недавно в составе команды привез в Бобруйск «бронзу» первого тура первенства Республики Беларусь среди юношей и девушек 2011 года рождения и моложе. Посмотреть, где и как рождаются в нашем городе мастера маленькой ракетки, я пришел в филиал по теннису ДЮСШ №1 на улице Интернациональной, 72а. Вначале беседуем с заведующим филиалом Аллой Леванцовой.

– Алла Васильевна, в 2008 году у Центра настольного тенниса торжественно перерезали ленточку. Что из себя представляет филиал сегодня?

– Наш филиал по теннису – это теннис большой и настольный. Сегодня, я так понимаю, мы говорим о настольном. Этим видом спорта здесь занимаются более 90 мальчишек и девчонок 2006 года рождения и младше, которые составляют десять групп. Тренируют их три преподавателя – Анатолий Платонов, Сергей Боровой и Ираида Гайшун, все с высшим образованием. Наши юные спортсмены – постоянные участники и призеры областных и республиканских соревнований, турниров. Павел Платонов – член национальной сборной команды. Еще один наш воспитанник – Евгений Наумчик – участник европейских соревнований, сейчас обучается в Могилевском училище олимпийского резерва.

– В начале октября ваши парни вернулись с «республики» третьими…

– Да, это было командное первенство. В состав нашей команды входили Богдан Бокий, Глеб Хотянович и «третья ракетка» – Даниил Колесникович. Причем все занимаются настольным теннисом еще не более двух лет. Так что это наша надежда на будущее!

– А что значит «третья ракетка»?

– Пусть Вам об этом тренер Данилы Сергей Боровой расскажет.

– Наша «первая ракетка» на соревнованиях играет со «второй» соперника, «вторая» – с «первой», а потом выходит «третья», – поясняет Сергей Иванович. – При счете по партиям 1:1 Колесникович свою выигрывает и делает счет 2:1, игра до трех очков. То есть мы уже имеем стратегическое преимущество. Обычно на «третью ракетку» ставят самого стабильного и надежного игрока.

– А Вы как давно тренерской деятельностью занимаетесь?

– Вообще с 2003 года, учился и по совместительству тренировал. Здесь, в Центре, с 2009-го. А хотите, я Вам интересные и малоизвестные факты из настольного тенниса приведу? К примеру, этот вид спорта сравним с гимнастикой спортивной по степени сложности, по технике. с баскетболом – по степени активной двигательности. А еще настольный теннис – самый сложный из всех видов спорта с мячом. Наш мяч в среднем летит со скоростью 135-200 километров в час, а футбольный, к примеру, – «всего» 58-85 км/ч. Три удара в секунду – такие результаты могут выдавать профессионалы настольного тенниса. Мяч у них может крутиться вокруг своей оси до 50 раз в секунду. Игроки высокого уровня мяч не видят, они просто знают, куда он летит. Тот же Данила Колесникович тоже в игре мяч уже не видит. Есть такой турнир – «Белая молния». Это название очень точно отражает суть нашего вида спорта.

– Пару слов о Вашем воспитаннике Даниле…

– Хороший спортсмен, быстрый, скоординированный. Пока еще не совсем организованный, но у него все впереди. И спасибо его маме и бабушке, которые на начальном этапе водили его на тренировки. Уже в начале учебы во втором классе Данила поехал на свои первые соревнования (обычно мы начинаем выезды с третьеклассниками), а тут мама дала денег на поездку, бабушка перекрес­тила – и поехали…

– Сергей Иванович, а можно мне вспомнить молодость и сыграть одну партию с Данилой?

– Попробуйте…

Итак, я проиграл 2:11, тем не менее, получил удовольствие, честно.

– Спасибо за игру, Данила. Скажи, сейчас тебе 10 лет, а настольным теннисом сколько занимаешься? Как часто тренировки?

– Пятый год, с первого класса. А тренировки у меня каждый день, кроме воскресенья. Общефизическая подготовка, это как физкультура в школе, специальная – тренируем кисть руки, работаем у зеркала, отрабатываем удары. Один день в неделю игровой.

– А что в настольном теннисе особо нравится?

– У меня здесь настоящие друзья. И тренеры Сергей Иванович и Анатолий Петрович хорошие. Мне все нравится.

– На последних соревнованиях команда заняла почетное третье место благодаря тебе?

– Благодаря всей команде! В большой борьбе мы проиграли только команде из Гродно со счетом 2:3 и минскому «Динамо» 1:3.

– Данила, а как дела в школе, что с учебой?

– Все нормально. Занятия настольным теннисом мне в учебе не мешают.