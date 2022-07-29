Посылки до килограмма через «Белпочту» с 1 августа можно будет отправить за Br3
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С 1 августа посылки массой до 1 кг включительно, принятые от физических лиц в объектах почтовой связи РУП "Белпочта", можно будет отправить за Br3, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
С актуальными тарифами можно ознакомиться на официальном сайте "Белпочты" в разделе "Тарифы". Посылкой считается почтовое отправление с товарным вложением массой до 50 кг (не относятся отправления ускоренной почты).
По всей Беларуси работает около 3 тыс. объектов почтовой связи, около 50 центров комплексного обслуживания корпоративных клиентов "Бизнес-почта", 7 пунктов приема и выдачи почтовых отправлений и 3 пункта оказания услуг почтовой связи.
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