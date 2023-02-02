Поступления в консолидированный бюджет Бобруйска в 2022 году увеличились на 27,5%

В консолидированный бюджет Бобруйска в 2022 году поступило более Br357 млн. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличились на 27,5%, или на Br77,1 млн в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - 35,4%, НДС - почти 26%, налога на прибыль - 8,5%, акцизов - 7,8%, налога на недвижимость - 4,1%, налога при упрощенной системе налогообложения - 3,7%, земельного налога - 2,4%.

В общей сумме поступлений платежи от организаций составили 90%, или более Br321 млн, от индивидуальных предпринимателей - 5,2%, что составляет Br18,5 млн, от физических лиц - 4,8%, или более Br17 млн.

По итогам 2022 года наибольший вклад в бюджет внесли ЗАО "Бобруйский бровар", ОАО "Белшина", СООО "Оазис Груп", ОАО "БЗТДиА", ОАО "Красный пищевик". Удельный вес их платежей составил 30,5% в общих поступлениях в бюджет Бобруйска.

По материалам belta.by.