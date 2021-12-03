Поступления в консолидированный бюджет Бобруйска за 10 месяцев возросли на 12%

Почти Br236 млн поступило в консолидированный бюджет Бобруйска за 10 месяцев. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За январь - октябрь 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило Br235,9 млн, - отметили в инспекции. - Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12% или на Br25,3 млн в фактическом исчислении".

При этом удельный вес платежей организаций составил 90,2% или Br212,8 млн, индивидуальных предпринимателей - 5,4% или Br12,7 млн, физических лиц - 4,4% или Br10,4 млн.

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц - 36,6%, НДС - 17%, акцизы - 9,5%, налог на прибыль - 8,6%, налог при упрощенной системе налогообложения - 6%.

27,5% в общих поступлениях в бюджет города составили платежи ЗАО "Бобруйский бровар", СООО "Оазис Груп", ОАО "Красный пищевик", филиала "Бобруйскводоканал" УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал", ОАО "Бобруйский завод КПД".

Всего по состоянию на 1 ноября 2021 года на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит почти 53,6 тыс. плательщиков налогов (сборов, пошлин), в том числе около 2,5 тыс. организации, более 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и почти 45,6 тыс. физических лиц.

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