Итоги 10 месяцев поступления в бюджет Бобруйска-2020

210,6 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Бобруйска за январь - октябрь 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась в фактических ценах на 15,0 млн. рублей.

В разрезе налогов основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись: подоходный налог с физических лиц – 37,1%, НДС – 20,3%, акцизы – 10,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,3%, налог на недвижимость – 4,8%, налог на прибыль – 3,8%, земельный налог – 2,7%.

Основную часть поступлений в бюджет составили платежи организаций - 90,5% или 190,6 млн. рублей. Платежи индивидуальных предпринимателей составили 5,2% в общей сумме поступлений или 10,9 млн. рублей, физических лиц – 4,3% или 9,1 млн. рублей.

По итогам 10 месяцев 2020 года наиболее крупными плательщиками Бобруйска, входящими в пятерку лидеров, являлись ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона». Их платежи составили 27,6% в общих поступлениях в бюджет.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску