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COVID-19

Поступление вакцины «Спутник Лайт» в Беларусь планируется в июле

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Поступление вакцины «Спутник Лайт» в Беларусь планируется в июле

Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

- Мы сделали заявку на вакцину «Спутник Лайт». В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других - сказал Дмитрий Пиневич.

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