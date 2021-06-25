Поступление вакцины «Спутник Лайт» в Беларусь планируется в июле

Вакцина «Спутник Лайт» должна поступить в Беларусь в июле. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

- Мы сделали заявку на вакцину «Спутник Лайт». В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других - сказал Дмитрий Пиневич.