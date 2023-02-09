Поступить в вуз без экзаменов? Рассказываем о возможности заключения договоров на целевую подготовку

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома информирует о приеме в 2023 году на дневную форму обучения и возможности заключения договоров на целевую подготовку специалистов и поступления без вступительных испытаний.

Вас приглашают:

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» г. Минск по следующим специальностям:

«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции» (инженер);

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);

«Агробизнесс» (экономист);

«Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» (инженер);

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);

«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства» (инженер).

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» г. Горки по следующим специальностям:

«Производство продукции растительного происхождения» (технолог);

«Защита растений и карантин» (технолог):

«Производство продукции животного происхождения» (технолог);

«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции» (инженер);

«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);

«Агробизнес» (экономист).

УО ««Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» г. Витебск по следующим специальностям:

«Ветеринарная медицина» (врач ветеринарной медицины);

«Производство продукции животного происхождения» (технолог).

Договор на целевую подготовку гарантирует: поступление без экзаменов на специальности сельскохозяйственной направленности, обязательное трудоустройство, распределение после окончания по месту заключения договора.

По вопросам заключения договоров обращаться в Бобруйский районный исполнительный комитет, кабинет №16 (г. Бобруйск ул. Пушкина, 215-а) или по телефону 8 (0225) 74-95-69.

СРОКИ подачи документов абитуриентами, поступающими для получения высшего образования на условиях целевой подготовки — с 3 по 8 июня 2023 года.

Количество целевых договоров ограничено!