Поступить в вуз без экзаменов? Рассказываем о возможности заключения договоров на целевую подготовку
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Управление по сельскому хозяйству и продовольствию Бобруйского райисполкома информирует о приеме в 2023 году на дневную форму обучения и возможности заключения договоров на целевую подготовку специалистов и поступления без вступительных испытаний.
Вас приглашают:
- УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» г. Минск по следующим специальностям:
«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции» (инженер);
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);
«Агробизнесс» (экономист);
«Техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» (инженер);
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);
«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства» (инженер).
- УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» г. Горки по следующим специальностям:
«Производство продукции растительного происхождения» (технолог);
«Защита растений и карантин» (технолог):
«Производство продукции животного происхождения» (технолог);
«Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной продукции» (инженер);
«Технический сервис в агропромышленном комплексе» (инженер);
«Агробизнес» (экономист).
- УО ««Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» г. Витебск по следующим специальностям:
«Ветеринарная медицина» (врач ветеринарной медицины);
«Производство продукции животного происхождения» (технолог).
Договор на целевую подготовку гарантирует: поступление без экзаменов на специальности сельскохозяйственной направленности, обязательное трудоустройство, распределение после окончания по месту заключения договора.
По вопросам заключения договоров обращаться в Бобруйский районный исполнительный комитет, кабинет №16 (г. Бобруйск ул. Пушкина, 215-а) или по телефону 8 (0225) 74-95-69.
СРОКИ подачи документов абитуриентами, поступающими для получения высшего образования на условиях целевой подготовки — с 3 по 8 июня 2023 года.
Количество целевых договоров ограничено!