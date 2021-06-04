Постой, пешеход! Безопасность на дороге

Во избежание несчастных случаев на дороге в летнее время года, когда все – и дети, и взрослые – ведут более активный образ жизни, будет не лишним вспомнить основные требования Правил дорожного движения.

Все участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и разметки.

Запрещено:

– снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения;

– оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения;

– повреждать или загрязнять покрытие дорог.

Как пешеход должен вести себя на дороге

Во-первых, пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги. Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. При движении по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль (в случае движения второстепенных дорог и выездов с прилегающих территорий быть предельно внимательным). Пешеход должен избегать нахождения в непосредственной близости от проходящего автомобиля.

Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный переход – подземный или надземный. При их отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или транспортного светофора.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись в отсутствии транспорта.

На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет транспорта и движение по пешеходному переходу безопасно.

Нельзя выбегать на дорогу. Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку, даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться. При переходе проезжей части дороги перед медленно идущим транспортным средством быть предельно внимательным, так как можно не заметить за ним другое авто (мотоцикл, мопед), идущее с большей скоростью. Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика. При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода проезжей части и уступить дорогу специальным транспортным средствам.

Теперь – о Правилах безопасного вождения велосипеда. Самое основное – управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не младше 14 лет. Водители велосипеда должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров. При наличии на проезжей части линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

Водителям велосипеда запрещается:

– использовать технически неисправные велосипеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов;

– двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках);

– поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

– перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье или когда перевозка пассажиров предусмотрена конструкцией велосипеда;

– перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством.

К велосипедам предъявляются определенные требования.

– Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя.

– При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы внешними световыми приборами: впереди – фарой белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон – световозвращателем оранжевого или красного цвета.

Несколько слов о безопасности наших детей, которые сейчас много времени проводят на свежем воздухе на детских площадках. Проведите с ними профилактическую беседу о необходимости осторожного и осмотрительного поведения вблизи дороги и запрете любых игр на проезжей части.

Выполнение данных требований поможет участникам дорожного движения сохранить жизнь и здоровье. Также необходимо помнить и о том, что на дороге нужно быть взаимовежливыми как водителям, так и пешеходам.

Денис Говорако, старший эксперт Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, майор юстиции.