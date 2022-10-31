ФК «Белшина» остается в высшей лиге

Итак, за два тура до окончания нынешнего чемпионата Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – Высшая лига» можно с уверенностью сказать, что поставленная на нынешний сезон задача – закрепиться в высшем дивизионе страны – выполнена. Было бы «по воде вилами писано», если бы в остававшихся трех матчах «красно-черные» уступили, а футболисты «Витебска» одержали победы, но обе команды игры 28-го тура сыграли вничью, набрав по одному очку.

В целом встреча в минувшее воскресенье с дзержинским «Арсеналом» носила довольно агрессивный характер. Наверное, раз пять за 90 минут на поле выбегали врач и массажист нашей команды оказывать медпомощь футболистам после жестких столкновений. Только так и могли хозяева остановить рвавшихся в атаки «шинников». Уже на 4-й минуте мог открыть счет Дмитрий Вашкевич, но его удар с линии вратарской пришелся чуть выше ворот. На 31-й минуте после пушечного удара Дмитрия Гомзы свои ворота спасает голкипер «Арсенала» Евгений Абрамович. Спустя еще пять минут чуть промахивается со штрафного Ислам Чесноков…

На 56-й минуте уже во втором тайме противостояния, после дальнего навеса Мусой Исой, пробивает головой все тот же Чесноков, но и на этот раз на пути мяча в сетку ворот – вратарь «красно-белых». Еще через десять минут свой шанс с убойной позиции упускает Михаил Колядко – выше ворот. Рядом со штангой просвистел мяч и после удара Ильи Кухарчика за две минуты до окончания основного времени матча. А на третьей дополнительной дальний удар Михаила Колядко приходится в перекладину ворот «Арсенала»… 0:0.

Нельзя не отметить и отличную игру в «рамке» капитана «Белшины» Алексея Харитоновича, впервые заявленного в стартовом составе после продолжительного лечения полученной в начале сезона травмы. Кстати, Алексей был признан лучшим игроком этого матча в составе нашей команды. С чем мы его и поздравили после финального свистка.

– Спасибо ребятам, тренерскому штабу за то, что дали мне возможность вернуться, – сказал в ответ голкипер, – отдельная благодарность болельщикам, приехавшим в Городею поддержать нас. Остался небольшой осадок от того, что сегодня не выиграли. Лучший игрок матча? Я считаю, что сегодня вся наша команда была лучшей, каждый футболист.

Поделился своими впечатлениями от встречи и главный тренер ФК «Белшина» Альберт Рыбак:

– Мы были готовы к такой агрессивной игре со стороны соперника. Да, немного не получилось в реализации созданных моментов. Хотелось бы чтобы доводить их до удара по воротам, до гола. Немного сегодня не получилось и со стандартами, с аутами у ворот