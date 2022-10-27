Постановление №713 «О системе регулирования цен»: отдельные нормы скорректированы. Как идет торговля в Бобруйске?

Правительство скорректировало отдельные нормы постановления №713 «О системе регулирования цен». Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец отметил:

– Корректировка произошла с учетом практики применения постановления, основных обращений, поступивших в министерство. В МАРТ поступает существенное количество вопросов по применению документа как официальных – через канцелярию, так и на «горячую линию», онлайн-форму на сайте.

Кроме того, в новом постановлении регламентирован порядок фасовки товаров, когда они фасуются либо у импортера, либо в оптово-розничном звене.

– В таком случае фактические расходы на фасовку – это сам сама упаковка, заработная плата рабочих и амортизация – могут добавляться к розничной цене. Но обращаю внимание, что в этом случае могут добавляться только фактически понесенные расходы, – подчеркнул Иван Вежновец.

По словам Ивана Вежновца, корректировки постановления № 713 позволят в дальнейшем обеспечивать рынок потребительской продукцией.

В скором времени на сайте МАРТ можно будет подробно ознакомиться со всеми правилами и корректировками.

Корреспонденты Bobrlife заглянули в будний четверг на городские рынки и в торговые дома. Торговля шла как обычно. Свои запасы пополняли люди всех возрастов и уровня достатка. В некоторых магазинах наблюдался ажиотаж, особенно в обеденное время.

– На сегодняшнее утро работать вышли 500 предпринимателей, 42 физических лица, торгующих сельхозпродукцией, и 27 юридических лиц, – рассказал директор ЧУП «Бобруйский рынок» Александр Ковач. – все работают в штатном режиме.

Действительно: фрукты и овощи, одежда и обувь, приятные мелочи и бытовая химия, – все это в избытке на бобруйских прилавках.

К слову, по последним данным в Бобруйске 2905 объектов розничной торговли (магазины, павильоны, торговые центры и рынки) и 1029 субъектов хозяйствования бытового обслуживания. Розничный товарооборот за полугодие составил более 720 млн. рублей.

Полный текст постановления доступен ЗДЕСЬ.

Фото Виктора Чабана