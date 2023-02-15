Посол Турции поблагодарил белорусский народ и руководство страны за поддержку

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 15 февраля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны обсудили оказание Беларусью помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате мощного землетрясения, в том числе направление гуманитарного груза в разрушенные стихией районы страны.

Мустафа Озджан выразил слова благодарности белорусскому народу, правительству и лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко за оказываемую турецкой стороне поддержку.

В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ситуация в регионе.

По материалам belta.by.