Посол Турции поблагодарил белорусский народ и руководство страны за поддержку
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 15 февраля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили оказание Беларусью помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате мощного землетрясения, в том числе направление гуманитарного груза в разрушенные стихией районы страны.
Мустафа Озджан выразил слова благодарности белорусскому народу, правительству и лично Президенту Беларуси Александру Лукашенко за оказываемую турецкой стороне поддержку.
В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и ситуация в регионе.
По материалам belta.by.
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